Metropolitanmagazine.it - Cape Fear’: Javier Bardem protagonista della serie Apple TV prodotta da Scorsese e Spielberg

Leggi su Metropolitanmagazine.it

TV ha dato il via libera ufficiale aFear, unaTVdai due premi Oscar Martine Steven. A loro si aggiunge, che sarà siache produttore esecutivo. Creato da Nick Antosca,Fear è basato sia sul romanzo di John D. MacDonald “Il promontoriopaura” (che ha ispirato il film del 1962 diretto da J. Lee Thompson a partire dagli storyboard ideati dal regista originale Alfred Hitchcock) sia sul remake del 1991 diretto da. Il remake del 1991Fear fu originariamente sviluppato da, mentrestava lavorando a Schindler’s List. I due finirono per scambiarsi le regie dei film, conche rimase coinvolto nella produzione diFear.De Niro in una scena delFear didel 1991Nelladi 10 episodi, descritta come un thriller hitchcockiano, una tempesta si avvicina per gli avvocati Amanda e Steve Bowden quando Max Cady (interpretato da), un famigerato assassino legato al loro passato, esce di prigione.