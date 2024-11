Ilgiorno.it - "Basta sangue sull’asfalto". Nel nome di Lucia e Altea

"Più sicurezza sulle strade, neldi". In occasione della Giornata internazionale per le vittime della strada, ieri la sezione locale della Fiab (Federazione italiana ambiente e bicicletta) ha organizzato un flash mob in memoria delle tante vite rimaste. Attivisti delle associazioni e cittadini: un gruppo di ciclisti si è dato appuntamento alle 14.30 in piazza Risorgimento a Melegnano. Da qui il corteo si è spostato di alcune decine di metri, in via Frisi, dove il 24 dicembre 2004 la diciassettennePozzi, ferma sul marciapiede con alcune amiche, fu travolta a uccisa da un’auto che percorreva a forte velocità il centro abitato di Melegnano. Un momento commemorativo alla presenza dei genitori di, Paolo Pozzi e Angela Bedoni, ha reso omaggio alla studentessa scomparsa prematuramente, oggi ricordata, sul luogo dell’incidente, da una sagoma simbolica.