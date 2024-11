Oasport.it - Basket femminile, le migliori italiane della settima giornata di A1. Tagliamento ne fa 28, Villa segna il canestro della vittoria per Venezia

Si è disputato questo weekend il settimo turno del massimo campionato italianodi, tornato in scena dopo la pausa per la nazionale. E laha regalato il big match più atteso, il derby veneto tra Schio e, le due formazioni che fino a domenica erano ancora imbattute. E sono tante leprotagoniste del weekend, ecco quali.Come detto, la supersfida del weekend era Schio-e le ospiti hanno espugnato il Palaromare di strettissima misura 55-56. Decisivo l’ultimo quarto da 4-16, con Schio incapace di reagire alla rimonta dellene, con i punti di Smalls a fare la differenza, ma anche i due canestri di Fassina e ildecisivo di Matildea 1’ dalla sirena. A Schio, invece, non sono bastati i 10 punti di Andrè.Scendendo in classifica, al terzo posto di conferma Tortona che espugna San Martino di Lupari per 57-63.