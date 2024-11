Amica.it - Angelina Jolie ai Governors Awards con Knox, il figlio meno noto: somiglia a lei o a Brad Pitt?

Leggi su Amica.it

Un accompagnatore speciale per un evento altrettanto speciale:ha scelto come “+1” ilper partecipare ai Governor. Del resto, quando si tratta di red carpet, ama circondarsi dalla sua splendida tribù. GUARDA LE FOTOfirma autografi, la “mossa” di Jessica Alba, la posa di Gigi Hadid e le altre foto della settimanaaiL’attrice, 49 anni, e il, 16, hanno rubato la scena ai presenti sul tappeto rosso dei premi al Ray Dolby Ballroom di Hollywood. Ma se gli altri fratelli – ovvero Vivienne, Shiloh, Zahara, Pax e Maddox – sono sicuramente più noti per aver preso parte a diversi eventi insieme alla mamma,è ilconosciuto dell’ex coppia dei Br