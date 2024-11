André Rieu, Milano sold out per il violinista e direttore superstar

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –d’orchestra di fama mondiale, arriva il 20 novembre per la prima volta a, al Forum di Assago completamenteout da varie settimane, con il suo nuovo tour che a partire da marzo 2024 ha attraversato 4 continenti., origine olandese e fra i più famosi musicisti al mondo – il Washington Post ha detto di lui che ‘ha un carisma alla Elvis’, il New York Post che ‘è una gigantesca’ – ha venduto nella sua carriera oltre 40 milioni di album, i suoi video su YouTube hanno superato i 3 miliardi di visualizzazioni, ha 10 milioni di fan su Facebook, 2 milioni di follower su Instagram e ben 16 milioni di link su Tik Tok. Ha all’attivo finora 500 dischi di platino e 270 dischi d’oro, 30 Primi posti nelle classifiche di vari Paesi nel mondo, 10 album nella Top Ten delle classifiche UK, innumerevoli Awards dal 1995 in poi, fra i quali 3 Classic Brit Award consecutivi per l’’Album of The Year’ nel 2011, 2012, 2013 e l’Sse Best Live Award nel 2018, ma soprattutto il record assoluto di incassi per un artista di Classica nella storia di Billboard.