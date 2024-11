Aggressione choc alla prof di sostegno le mamme si difendono | Non siamo camorriste allusioni sessuali inequivocabili nelle chat e nei video

Leggi su Dayitalianews.com

Rientro a scuola blindato per i bambini del plesso “Catello Salvati” dell’istituto scolastico “2 Panzini” a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove lo scorso giovedì 14 novembre un gruppo di circa 30 persone ha aggredito selvaggiamente unaessoressa di. I bambini sono stati accompagnati dai genitori, che hanno fatto in modo che i figli non venissero ripresi dai giornalisti e dai-operatori presenti fuoriscuola, dove c’erano anche alcuni carabinieri. Due gli striscioni apparsi ai cancelli del plesso che recitavano rispettivamente: “Sì ai docenti, nodirezione” e “Tutela per i nostri figli, solidarietà alle”.I motivi della brutaleL’si è verificata verso le 10:30, quando nell’istituto laessoressa aggredita era in compagnia dei genitori che hanno provato a proteggere la figlia.