Justcalcio.com - Zirkzee, arriverà allo United in estate per 42 milioni… per poter partire a gennaio

2024-11-14 08:17:52 Giorni caldissimi per il calcio italiano!Il calcio di oggi ha sempre meno pazienza. Prima erano gli allenatori che duravano poco e adesso cominciano ad essere i calciatori. Tra tutte le squadre che sembrano non avere una direzione fissa nella propria programmazione sportiva, spicca il Manchester.che negli ultimi anni ha avuto diversi “alti e bassi”. Il più recente, il cambio di allenatore dopo il rinnovo di Erik Ten Hag al termine della scorsa stagione. Sarà Rúben Amorim a prendere in mano le redini di una squadra che versa ormai da diversi anni in profonda crisi. Non vincono la Premier League dall’ultimo anno alla guida di Alex Ferguson e sono attualmente tredicesimi in classifica. L’arrivo del portoghese all’Old Trafford porterà una rivoluzione e uno dei primi colpiti sembra essere proprio quello che fino a pochi mesi fa era una star.