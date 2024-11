Ilfattoquotidiano.it - Victoria Kjær Theilvig è stata eletta Miss Universo 2024: attivista per la protezione degli animali e lavora nel settore della vendita di diamanti

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Danimarca a vincere la 73a edizione di. È un’per lacheneldiDanimarca ha battutoNigeria, Chidimma Adetshina, proprio sul finale.Tra le prime cinque finaliste si sono piazzate Ileana Marquez Pedroza del Venezuela, mamma di 28 anni, e la thailandese Suchata Chuangsri, laureata in cinese che ha raccontato la sua commovente storia sulle cure che ha dovuto affrontare per la cura del cancro al seno. Il concorso di bellezza si è tenuto nella Mexico City Arena, con 20mila persone con in mano le bandiere di tutto il mondo.La cerimonia è iniziata con 131 musicisti mariachi e il cantante Taboo dei Black Eyed Peas che hanno suonato “Mexicana”, una canzone incisa da Emilio Estefan proprio per il concorso.