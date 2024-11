Thesocialpost.it - Ucraina, la decisione di Biden cambia tutto: eliminate le restrizioni per le armi a lungo raggio

L’amministrazione statunitense guidata da Joeavrebbe deciso di eliminare leimposte all’sull’utilizzo dellefornite dagli Stati Uniti. La, riportata da fonti diplomatiche, segnerebbe una svolta significativa nella strategia americana rispetto al conflitto in corso con la Russia.Leggi anche:, attacco aereo della Russia. La Polonia alza i cacciaNuova libertà d’azione per KievCon la rimozione del veto, l’esercito ucraino potrà impiegare i sistemi missilistici di precisione aper colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. Questa scelta riflette un’intensificazione del sostegno militare di Washington a Kiev, che punta a rafforzare la capacità di difesa e contrattacco dell’, sopratnel contesto delle recenti escalation sul campo.