Gaeta.it - Razzi contro la residenza di Netanyahu: tre arresti e preoccupazione per escalation in Israele

L'episodio di violenza avvenuto in, che ha visto il lancio diladel Primo Ministro Benjamin, ha suscitato grande allerta nel paese. In seguito al bombardamento, che non ha causato danni né feriti, sono stati arrestati tre sospetti. Le autorità di polizia e i servizi di sicurezza stanno indagando sull'accaduto, considerandolo un segno di una crescente tensione. La situazione si complica ulteriormente con nuovi raid aereiBeirut.I dettagli dell'attaccoladiNelle prime ore del mattino, la Polizia ha effettuato trea Cesarea, dove si trova laprivata del Primo Ministro. Secondo le informazioni raccolte, ieri duesono stati lanciati mentree la sua famiglia non erano presenti in casa.