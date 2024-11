Ilrestodelcarlino.it - Premio rodari alla ’Perdavvero’. Fra le migliori compagnie teatrali

Arriva a Cento il2024 grazie a una compagnia teatrale, che sta girando davvero tantissimo per l’Italia, conquistando applausi e sorrisi. Si tratta del Teatro Perdavvero di Cento con il suo spettacolo ‘Il Seme Magico’ che si è aggiudicato questo prestigiosoche viene attribuito ogni anno da una giuria di bambini del comune di Omegna, città natale di Gianni, nell’ambito del Festival. A riconoscere ilteatro è stata una giuria composta da 300 ragazzi ammaliati dmessa in scena della compagnia centese fondata da Marco Cantori. Il Teatro Perdavvero, nasce dal desiderio di proporre un teatro sincero, che graziefantasia sappia far incontrare le diverse voci dell’esistenza: da un lato la finzione teatrale e dall’altra la sincerità come elemento fondamentale sia del teatro rivolto agli adulti, sia del teatro per i più piccoli.