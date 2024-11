Quifinanza.it - Più di 3000 nuove cure gratuite dal 30 dicembre, cosa prevede il Decreto Tariffe

Dopo decenni di immobilità, il sistema sanitario italiano si prepara a un cambiamento rilevante. Dal 302024, il nuovodel Ministero della Salute, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, aggiornerà i nomenclatori delle prestazioni specialistiche ambulatoriali e protesiche, un intervento atteso da ben 28 anni per le prime e 25 per le seconde.Questo aggiornamento, che coinvolgerà sia il settore pubblico sia quello privato accreditato, introduceprestazioni, alcune, altre soggette a ticket, ridefinendo e ampliando i livelli essenziali di assistenza(Lea): infatti ci saranno 2108 prestazioni aggiornate in più. Il provvedimento, frutto della collaborazione con il Mef, rappresenta una revisione delgià emanato il 23 giugno 2023.La revisione coinvolge 1.