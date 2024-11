Gaeta.it - Nuova strategia dell’Ucraina: autorizzato l’uso dei missili Atacms contro obiettivi russi

L'Ucraina ha ricevuto il via libera per utilizzare ia lungo raggio, forniti dagli Stati Uniti, per colpiremilitari ina. Questa decisione, presa dal presidente Joe Biden, rappresenta un cambio significativo nellamilitare degli USA nei confronti del conflitto in corso. Tale approvazione arriva in un momento critico, poiché circa 10mila soldati nordcoreani sono stati inviati a supportare le forze russe nella regione di Kursk, in Ucraina. Questo articolo esplorerà le implicazioni di questa decisione e il contesto strategico in cui si inserisce.Il contesto deisono un sistema avanzato diguidati, capace di colpire a una distanza fino a 305 chilometri, equipaggiati sia con munizioni a grappolo che con testate convenzionali.