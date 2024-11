Ilrestodelcarlino.it - Niente da fare per l’Olimpia. Lotta, ma la spunta Vicenza

VOLKSBANK3 OLIMPIA TEODORA 1 (25-17, 25-22, 12-25, 25-23) Olimpia: Benzoni 7, Balducci 7, Casini 21, Marchesano 6, Fabbri 10, Poggi 3, Franzoso (L); Piraccini, Toppetti 1, Nika. NE: Gabrielli, Pirro, Fusaroli e Bendoni. All. Rizzi. Non frutta punti la trasferta del, nonostante un certo equilibrio fra le forze in campo, dimostrato anche dal pareggio nel numero complessivo di punti segnati (87). Poco efficace la battuta e meno determinanti gli ingressi dalla panchina., sempre priva di Gabrielli e Pirro, presenta lo schieramento vincente contro Cesena, con Benzoni e Balducci in posto quattro. Nel primo set le ravennati sono sempre all’inseguimento e le padrone di casa, guidate in regia dalla ex Natasha Spinello, chiudono agevolmente. Il secondo set è quello del rammarico:allunga fino al 16-11, ma si incarta negli errori e subisce un parziale di 5-0 che ribalta la situazione a favore delle apdrone di casa.