Lanazione.it - L’ombra dell’usuraio. Credit crunch e debiti: "Aziende sofferenti. Rischiano in 2.400"

Leggi su Lanazione.it

Il nemico si chiama insolvenza. L’incapacità per le nostredi non riuscire ad onorare e pagare obbligazioni e. Il destino, a quel punto, è comune a tutte: scivolare nel girone dei segnalati alla Centrale rischi della Banca d’Italia. Quelli ai quali, per intendersi, è quasi impossibile concedere un prestito. È a quel punto che il rischio usura sale alle stelle. E finire a tu per tu con un usuraio per un imprenditore, è più facile. Il rischio a oggi è realtà per ben 2.433 impresedella nostra provincia. Un numero che piazza Firenze e il suo territorio al quinto posto della classifica del rischio dopo Roma (10.827), Milano (6.834), Napoli (6.003) e Torino (4.605). A stilare la classifica è l’ufficio studi della Cgia di Mestre, l’associazione che vigila e difende i diritti di artigiani e piccole imprese.