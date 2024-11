Romadailynews.it - Le pillole di Polly: recensione di “Ero dietro di te” di Nicolas Fargues

Quando due persone si sposano sperano che sia per sempre. Le cose, tuttavia, spesso vanno in maniera ben diversa.Tutte le coppie, prima o poi, attraversano periodi difficili, e quando non trovano la forza di affrontarli insieme il loro rapporto può essere messo a dura prova.Nei momenti di crisi, la noia e il desiderio di emozioni forti fanno da padroni e facilmente si finisce per essere attratti da altre persone e per tradire.Alcuni, tuttavia, pensano che a loro tutto questo non capiterà mai. Fa parte di questa categoria un trentenne francese, bello al punto da fare girare le donne per strada. Lui, però, si sente immune dal fascino femminile perché crede di essere follemente innamorato di sua moglie, Alexandrine; i due sono sposati da dieci anni e vivono nel paese di lei, il Madagascar, con i loro figli.