Jorge Martin | Un trionfo impreziosito da Bagnaia Ultimi giri con le lacrime agli occhi…

è campione del mondo. Lo spagnolo festeggia, e ne ha ben donde, il suo primonella classe regina dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio di Barcellona, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024. Sul tracciato del Montmelò il pilota del team Ducati Pramac sapeva che gli sarebbe stato sufficiente gestire il suo ampio margine in classifica generale e così è stato.La gara è stata dominata da Francescoche ha chiuso con 1.4 secondi su Marc Marquez, quindi terzo proprioa 3.8. Quarta posizione per Alex Marquez a 5.3, quinta per Aleix Espargarò a 5.7, sesto Brad Binder a 7.0. Si ferma in settima posizione Enea Bastianini a 7.3, ottava per Franco Morbidelli a 8.7, quindi nono Marco Bezzecchi a 10.4 con Pedro Acosta decimo a 10.