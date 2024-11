Italia-Francia stasera 2045 | Spalletti lancia Kean per chiudere il girone in testa Nel ricordo di Riva Formazioni

.com - Italia-Francia (stasera, 20,45): Spalletti lancia Kean per chiudere il girone in testa. Nel ricordo di Riva. Formazioni

Nuovo battesimo per Moise, nel freddo di Milano. Anche se(20,45, diretta su Rai1) nel catino tutto esaurito di San Siro, ci sarà clima caldissimo:si affrontano per l'ultima giornata deldi Nations League. Reduci da Bruxelles con la qualificazione ai quarti in valigia, gli Azzurri scenderanno in campo per difendere il primato in classifica: basterà un pari o anche perdere con un solo gol di scarto in virtù del successo per 3-1 dello scorso 6 settembre a ParigiL'articolo, 20,45):perilin. Neldiproviene da Firenze Post.