Italia-Francia, quando si gioca e formazioni. Kean in vantaggio su Retegui

Milano, 17 novembre 2024 – In pochi, dopo il disastro di Euro 2024, avrebbero pronosticato un'già qualificata con un turno di anticipo ai quarti di finale di Nations League nel contesto del girone forse più complicato, per un risultato che significa anche ingresso nelle teste di serie per le qualificazioni ai Mondiali 2026: eppure è così grazie al successo esterno contro il Belgio, in un match nel quale a sua volta sarebbe stato sufficiente il 'segno x'. Ora, l'ultimo tassello da mettere per coronare una rinascita più rapida del previsto è blindare la vetta del Gruppo 2 di Lega A: per farlo bastano un pareggio o anche una sconfitta con un solo gol di scarto nel match contro lain programma domenica 17 novembre alle 20.45 al Meazza. Nel mirino degli azzurri, oltre a quanto già raggiunto, un miglior sorteggio per i quarti di finale e l'accesso ai playoff per i Mondiali 2026, che potrebbero servire in caso di mancata qualificazione autonomamente.