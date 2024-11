Sport.quotidiano.net - In gol anche col Portogallo. Leao è tornato un Diavolo

Leggi su Sport.quotidiano.net

Di prima, con un tocco al profumo di magia. Dopo una sgasata delle sue, modalità “provate e prendermi“. E pure di testa, subito dopo un classico della casa: il coast to coast. La morale resta sempre la stessa: gol, gol, gol. Tre in una settimana per: sono, sono diverso, sono decisivo, il messaggio (mica tanto) subliminale. In Italia, l’ultima doppietta era datata giugno 2023. Con il, l’ultima rete risaliva a otto mesi fa. Sono i giorni di Rafa. Undici per l’esattezza: tappa al Bernabeu, appuntamento con la storia, nel tris rifilato al Real il 25enne entra in tutte le reti. Provoca il corner della zuccata di Thiaw, costringe Lunin a respingere in zona Morata, duetta con Reijnders. Musica, insomma. Da maestro. E il ct del, Roberto Martinez, ha sottoscritto e rilanciato il tutto.