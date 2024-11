Ilveggente.it - I pronostici di domenica 17 novembre: ancora Nations League

di17, inizia l’ultima giornata dellacon altre otto partite, due delle quali riguardanti laA.Inizia l’ultima giornata della fase a gironi della, in arrivo verdetti finali sulle qualificazioni ai quarti di finale e su promozioni e retrocessioni. NellaA l’Italia è già qualificata aritmeticamente e finirà prima nel girone evitando la sconfitta con due gol di scarto contro la Francia.Idi17(LaPresse) – IlVeggente.it Il Belgio accederà agli spareggi evitando una sconfitta con tre gol di scarto contro Israele: la nazionale di Tedesco è comunque in grado di vincere la partita per ritrovare morale dopo i flop con Italia e Francia.Isulle altre partiteNellaB l’Austria otterrà la promozione se batterà la Slovenia: tre punti fondamentali perché la Norvegia – a pari merito con gli austriaci – avrà una partita sulla carta abbodabile contro il Kazakistan per giunta già retrocesso.