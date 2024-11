Oasport.it - Hockey ghiaccio: sorride solo Merano nel sabato di Alps League. Sconfitta per Vipiteno e Cortina

Una vittoria e due sconfitte; è questo il bilancio delle squadre italiane impegnate quest’oggi nelnel Campionato2024-2025 disu. Are infatti è, autrice di una vittoria interna. Si leccano le ferite invece, le quali hanno perso entrambe le sfide lontane dalle mura amiche. Ma andiamo con ordine.si è imposta contro la seconda della classe KHC Sisak per 5-1 in un match deciso fondamentalmente al terzo periodo. Contando sul parziale di 1-0 la compagine altoatesina ha messo la quinta negli ultimi trenta minuti, mettendo a referto le altre quattro reti. Destino diverso rispetto a quello di, costretto a cedere il passo al Kitzbühelnel terzo periodo, mentre le due squadre si trovavano sul 2-2. A spegnere gli entusiasmi ci ha pensato Chuntz, artefice del 3-2 arrivato a sei minuti dalla sirena.