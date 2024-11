Golf McIlroy trionfa al DP World Tour Championship Manassero con la ‘carta’ per il PGA Tour

Leggi su Sportface.it

È Roryre al DPa Dubai in quello che è l’ultimo atto stagionale del massimo circuito continentale. Il nordirlandese sale, per la sesta volta in carriera, la terza consecutiva, sul trono d’Europa, grazie allo score di 273 (-15), che gli permette di precedere il danese Rasmus Hojgaard, secondo con 275 (-13). Alle loro spalle il gruppo in terza posizione composto dal francese Antoine Rozner, l’australiano Adam Scott e l’irlandese Shane Lowry (-11). Sei birdie (due dei quali tra la buca 16 e la 18) e tre bogey pernel giro finale a Dubai. “Ho vissuto tante cose quest’anno, professionalmente e personalmente. Sembra la conclusione perfetta del 2024”, le parole del campione.A sorridere negli Emirati Arabi Uniti è anche Matteoche chiude un 2024 da protagonista con la “carta” per giocare, nel 2025, sul PGA, il circuito più importante al mondo.