Thesocialpost.it - Freddo artico sull’Italia, l’avvertenza degli esperti: “Anche neve a bassa quota”. Ecco dove

Leggi su Thesocialpost.it

Un’aria gelida di origine artica è pronta a irrompere, portando con sé un netto anticipo d’inverno. Secondo le previsioni fornite dal meteorologo Andrea Giuliacci di ‘Meteo.it’, la settimana che sta per iniziare sarà segnata da una doppia perturbazione e da un calo delle temperature.Leggi: In ospedale da otto mesi dopo l’intervento in Albania. Il dolore del fratello di Simone: “Infranti i nostri sogni”Giuliacci spiega che l’anticipo invernale comincerà martedì sera: “Alla fine di martedì arriverà un’altra più intensa perturbazione, accompagnata da correnti fredde d’origine artica. Mercoledì sarà una giornata nuvolosa e a tratti piovosa in gran parte delle nostre regioni, con temperature in calo quasi ovunque”. Saranno protagonistiforti venti al Centro-Sud e le prime nevicate sulle Alpi, che potrebbero scendere sotto i 1000 metri di, un evento insolito per la metà di novembre.