Entra in ospedale in arresto cardiaco e viene salvato dai medici Il racconto dell’anestesista che l’ha rianimato | Oggi festeggia la sua rinascita

È una storia a lieto fine. Quella raccontata (sui social) da un medico specializzato in anestesia e rianimazione. Risale a un anno fa e ha come protagonista – si legge sul post di X – un paziente di 40 anni, trasportato inin. Le gravi condizioni dell’uomo spingono i professionisti a proseguire «la rianimazione oltre il “limite”, consci – sottolinea – del suo buono stato di salute e della giovane età». «Veniamo premiati», scrive. Il ritmo del paziente «riprende». Così, la «corsa in emodinamica» dove i dottori «gli riaprono una coronaria». Al risveglio, circa tre ore dopo l’intervento, «chiacchierava con sua moglie in un letto di Terapia Intensiva. Come se nulla fosse successo – racconta il medico – Il giorno dopo vado a trovarlo in UTIC (Unità di terapia intensiva cardiologica, ndr), glitutto, era curioso».