Crollo dell' affluenza in Emilia Romagna | indicazioni clamorose per il centrodestra e incubo a sinistra

Urne aperte, tempo di elezioni, weekend di regionali. Si vota ine in Umbria. Nella prima regione, storica roccaforte rossa, il duello sarà tra Michele de Dascale per il centroed Elena Ugolini, candidata del. Dunque in Umbria la sfida è tra la presidente uscente Donatella Tesei, che cerca il bis con il, e per il centrola sindaca di Assisi, Stefania Proietti. Le urne si chiuderanno lunedì alle 15, dunque lo spoglio. E alle 12 di oggi, domenica 17 novembre, come di consueto ecco filtrare il primo dato, che risulta essere in calo rispetto alla precedente tornata in entrambe le regioni. Per l', il dato alle ore 12 è del 10,09%, in calo rispetto all'del 2020, quando alle 12 si era recato ai seggi il 23,44% degli aventi diritto.