Ilgiorno.it - Busto Arsizio, vandali a scuola: arriva la Scientifica della polizia e coinvolge i bambini nelle indagini

Leggi su Ilgiorno.it

(Varese), 17 novembre 2024 – L’intervento di una pattugliaper i rilievi legati a unsmo – uno dei tanti commessi ai danni di una– si è trasformato in un’insolita ma formativa lezione per i ragazzi su come vengono raccoltimente prove e indizi per un’indagine. A salire in cattedra, lo scorso 8 novembre, gli agenti del commissariato didi, intervenuti alla primaria “Aldo Moro” a seguito di un furto messo a segno all’interno dell’istituto, e che ha lasciato in eredità una serie di danneggiamenti. I “soliti ignoti”, infatti, sono entrati e hanno causato numerosi danni agli arredi e sottratto diversi dispositivi informatici, tra cui personal computer e tablet utilizzati per la didattica. Il sopralluogo All’arrivo degli agenti la scena si è presentata con chiari segni di disordine: materiali sparsi a terra e porte delle aule forzate.