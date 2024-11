Quifinanza.it - Borsa: IPO sempre più ricche in Europa mentre Milano tira il fiato

Leggi su Quifinanza.it

Le IPO, offerte pubbliche iniziali finalizzate alla quotazione in, sono letteralmente esplose quest’anno. Nel primo semestre il valore complessivo delle IPO inè stato pari a 13,6 miliardi di euro, in aumento del 26% rispetto al valore totale dell’intero 2023 e del 246% rispetto ai primi sei mesi dell’anno scorso. È quanto emerge dal report “From resilience to reawakening – European Equity Capital Markets” di Deloitte.Cresce il valore delle IPOSeppur a livello di volumi inci siano state solamente sei operazioni in più nel primo semestre dell’anno (71 IPO) rispetto al corrispondente periodo del 2023, la raccolta quest’anno è stata significativamente superiore con 3 operazioni che hanno superato i 2 miliardi di euro. Più in generale, nei primi sei mesi del 2024, è cresciuta la dimensione delle IPO, con un valore medio di circa 192 milioni di euro rispetto ai 61 milioni di euro del 2023.