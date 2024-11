Agi.it - Bologna città 30 ha vinto il "Premio europeo per la sicurezza stradale"

AGI - L'Assessora alla Nuova mobilità ha nel corso di una cerimonia a Bruxelles il “Road Safety Awards 2024", il "per la2024", per il progetto30. Ilè il riconoscimento ufficiale dell'Unione Europea nell'ambito della Carta europea per la(ERSC - European Road Safety Charter), guidata dalla Commissione europea con la partecipazione di enti pubblici e privati impegnati sul tema, come aziende, associazioni, enti locali, istituti di ricerca, università e scuole. Obiettivo condiviso di chi ha sottoscritto la Carta, di cui fa parte anche il Comune di, è ridurre del 50% degli incidenti con morti e feriti gravi entro il 2030 e arrivare ad azzerarli entro il 2050. Il progetto30, fra i tre finalisti, si è piazzato al primo posto nella sezione “Urban” (urbana) del, che è dedicata agli enti locali di governo del territorio che hanno un ruolo chiave sulla mobilità urbana e “riconosce e celebra i risultati più eccezionali e innovativi delle autorità locali nell'UE nello sviluppo di azioni volte a ridurre drasticamente il numero di persone che perdono la vita sulle strade urbane, verso l'obiettivo comune di migliorare lain tutta Europa”.