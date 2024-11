Biennale MarteLive, martedì 19 Teho Teardo e Blixa Bargeld a Roma

Leggi su Ildenaro.it

, 17 nov. (askanews) – Si avvicina alla conclusione il viaggio all’insegna della scoperta e della contaminazione artistica di #ALTRNTV, la rassegna musicale nell’ambito della nuova edizione diche unisce la tradizione e il folclore alle sperimentazioni più d’avanguardia. Il prossimo appuntamento è19 novembre alle ore 21 all’Hacienda con, in concerto per presentare il nuovo album Christian & Mauro, pubblicato lo scorso 25 ottobre su cd, vinile e digitale. Si prosegue poi l’8 dicembre all’Angelo Mai con il concerto degli I Hate My Village; gran finale il 14 dicembre, sempre all’Angelo Mai, con il live di Orion e del duo Desire dal Canada.ritornano con il loro terzo album, quasi otto anni dopo Nerissimo, ma il tempo si dilata e si espande come una fisarmonica.