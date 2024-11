Anteprima24.it - Biancolino: “Usciamo dal campo a testa alta”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il rammarico c’è – spiega Raffaele– Il gol alla fine dispiace, visto che abbiamo fatto una buona gara contro una buona squadra.dal. I cambi? Qualcuno ha accusato qualche fastidio non ho voluto rischiare”. “Lato sinistro spingevano tanto – continua – Non siamo stati più cattivi, magari con la palla finale di Rocca. Ripetoda questo, non voglio cullare che il primo gol del Benevento non era regolare. Ora guardiamo avanti”.“Il risultato è andato meglio al Benevento – dice – Sapevamo che era una buona squadra. Noi sappiamo bene che dobbiamo giocarci partita per partita. La squadra deve essere arrivata per come è finita. Un punto guadagnato dal Benevento, noi qualche punto in meno”. “Bisogna credere un po’ più di più, il campionato è ancora aperto.