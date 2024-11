Ilrestodelcarlino.it - Auto si ribalta. In ospedale un 33enne

Un’si èta venerdì notte in via 11 Settembre 2001 ad Arceto: un giovane di 33 anni, residente nel comune di Scandiano, è rimasto ferito ed è stato urgentemente portato in. È successo poco prima delle quattro. Una Ford Focus, guidata dal, è uscita di strada e si è poita. L’mobilista è rimasto incastrato nel mezzo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo. È stata allerta la centrale del 118. Sul posto sono intervenute l’ambulanza e il personale dell’medica per l’assistenza al. È stato anche attivato l’elisoccorso. Momenti di grande paura e apprensione, in un primo momento, per il conducente dell’. Il ragazzo, dopo le prime cure ricevute sul luogo, è stato in seguito accompagnato in ambulanza all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio dove è stato sottoposto a tutti i controlli e le terapie del caso da parte dei sanitari del nosocomio.