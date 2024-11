Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, per Sinner la cittadinanza onoraria di Torino. Il sindaco Lo Russo: “Vogliamo tenere il torneo qui fino al 2030”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Cresce la passione, la soddisfazione a tutti i livelli”. Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi nella conferenza stampa di chiusura delle Atp2024 illustra i numeri che certificano il successo di questa edizione e dell’evento che dal 2021 si celebra a: 210.750 spettatori presenti (tra partite, allenamenti e cerimonia di apertura), un ritorno economico per le casse pubbliche calcolato dalla Fitp in 84 milioni di euro. Gran parte del merito va dato ovviamente all’effetto Jannik, che comunque vada la finale contro Taylor Fritz riceverà ladi: lo ha annunciato lo stessoStefano Loin conferenza stampa.Il capoluogo piemontese, anche con questa mossa, vuole rafforzare il suo legame con il tennis. Questa sera il presidente dell’Atp Andrea Gaudenzi annuncerà che le Atprimarranno in Italiaal