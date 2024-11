Lapresse.it - Atp Finals, oggi alle 18 la finale Sinner-Fritz

Un remake delladegli Us Open per l’ultimo delle Atpdi Torino. Jannikcontro Taylornuovamente contro dopo il match che li ha visti sfidarsi anche nel secondo incontro del girone Nastase.L’azzurro, numero uno al mondo, giocherà la sua secondaconsecutiva a Torino dopo quella dello scorso anno persa contro Novak Djokovic ma in questo caso ci arriva da favorito: contro l’americano il bilancio è di una sconfitta e tre vittorie consecutive l’ultima delle quali, appunto, martedì. Quando si gioca latraLatra Jannike Taylorè in programma per, domenica 17 novembre,ore 18. Il match si giocherà all’Inalpi Arena di Torino e seguirà ladel doppio in programmaore 15. ?????? ?? ?????Set your ? & get your ? ready!@rolex #StartTime #partner pic.