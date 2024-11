Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-11-2024 ore 09:10

dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio studenti in piazza ieri per il nome nomi dei scontri durante il corteo a Torino centri sociali antagonisti dalla dura della protesta nel corteo che ricorda il 77 spunta il gesto della P38 contatti manifestanti e forze dell’ordine davanti alla prefettura in Piazza Castello un ordigno artigianale lanciato tra gli agenti 15 poliziotti al pronto soccorso per il contatto con le frazioni orticanti muri imbrattati e bandiera tricolore strappata durante un blitz a museo del cinema e nella Mole ancora tensione davanti al ristorante la sede della RAI dove mezzi della polizia sono stati colpiti con aste dalle Bandiere a urlà valditara testa in giù la premi replica certa.it che smetta di giustificare le violenze Firenze intollerabili Stavolta senza pretesti di altre iniziative dice Ministro dell’Interno piantedosi come riferimento gli scontri di per il titolare della Difesa Guido Crosetto questi violenti scontri si devono pagare per le loro nefandezze il Presidente della Repubblica arbitro e giocatori devono aiutarlo nelle applicazione delle regole a capo dello Stato Mattarella rispondente gli studenti del II ai compiti del Colle all’evento per i 25 anni dell’ otturatorio giovani-editori più volte promulgato le leggi che riteneva sbagliate Ma erano state votate Parlamento ed era mio dovere a meno di 20 incostituzionalità aggiunto Quando il dovere di collaborazione tra le istituzioni Mattarella ha sottolineato che poteri dello Stato non sono forti Lizzy contrapposti ma elementi della Costituzione chiamati a collaborare ciascuno con il suo compito rispettando quelle altrui nessuno deve avere troppo potere da un’altra pronomi nella ventisettenne Caroline lyrics portavoce della Casa Bianca ha fatto un lavoro fenomenale Nella campagna e sono lieto di annunciare che sarà ma portavoce della carta bianca le parole del presidente eletto è intelligente dimostrato di essere una comunicatrice di effetto ho fiducia che farò un eccellente muro dal podio aiuterà a diffondere il nostro messaggio il pecorino oltre difende perché è determinato il capo del pentagono nonostante le rivelazioni sulle accuse di aggressione sessuale annegato con forza tutte le scuse non vediamo l’ora della sua conferma ha detto Steve enjoying il direttore della comunicazione di Trump si muove la Germania sulla guerra in Ucraina telefonata sul Putin ritira le truppe negozio e chiede il cancelliere è il colloquio col presidente russo in due anni la guerra deve finire afferma anche Trump intanto al confine con il libro una granata calibro 155 caduta sulla palestra della base italiana unifil shama proiettile per fortuna non è esploso e gli artificieri lavorano per metterlo in sicurezza è stato Probabilmente un errore la granata era diretta verso un obiettivo più a nord lira anno è tratta la tregua in Libano mentre maschile degli Stati Uniti di Israele negli Stati Uniti i repubblicani sono inquieti sulle nomine dell’amministrazione del Senato sulle famiglie sulle conferme con me o contro te mano Kennedy è gay la famiglia di Malcolm X far causa la CIA e l’FBI hai la polizia di New York accusandoli di aver avuto un ruolo nella sestina del leader dei diritti civili nel 1965 secondo quanto riportato dai media americani ed eventi presentati in tribunale di New York le figlie di Malcom X affermano che le agenzie erano a conoscenza erano coinvolte nel complotto e non hanno agito per fermarlo riteniamo che abbiamo cospirato per assassinare ma mi ha detto è legale dei diritti civili ben crump che rappresenta la famiglia una causa da 100 milioni in programma oggi a Torino il norvegese numero 6 del mondo ha battuto in tre set il rutto endri Ruby conquistando il secondo posto nel girone l’altra semifinale vedrà in campo il tedesco Alessandro zever e lo statunitense per la moto GP di Barcellona Bagnaia Lancia L’ultima sfida Martin per il titolo dominando le qualifiche del venerdì Oggi le qualifiche per l’ultima tappa del mondiale si fermi qui Buona giornata buon proseguimento di ascolto restate in nostra compagnia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa