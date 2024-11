Thesocialpost.it - Tragico incidente, addio al famoso imprenditore

È morto questa mattina all’ospedale di Treviso l’bellunese Giuseppe De Menego, fondatore della celebre catena di negozi di ottica che porta il suo nome. De Menego, 89 anni, era stato travolto da un automobilista ieri pomeriggio mentre attraversava le strisce pedonali vicino al suo negozio di Calalzo di Cadore (Belluno), durante il ritorno a casa. Immediatamente soccorso, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pieve di Cadore, per poi essere trasferito al Ca’ Foncello di Treviso, dove è deceduto oggi.Leggi anche:a Vincenzo, muore a 21 anni dopo essere caduto da una scoglieraChi era GiuseppeGiuseppe, conosciuto da tutti come Beppino, era nato a Calalzo di Cadore, un centro storicamente legato alla produzione di occhiali e lenti. Fin da giovane, aveva intrapreso la carriera nel settore ottico, iniziando come dipendente prima alla Franco Cian di Domegge di Cadore e successivamente alla Bonazzola di Calalzo, dove aveva affinato la sua esperienza nelle lenti per occhiali.