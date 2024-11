Tvzap.it - “The Voice Kids”, Antonella punisce i coach davanti a tutti: cosa sono costretti a fare

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Ieri, venerdì 15 novembre 2024, è andata in onda la prima puntata della terza edizione di The, il talent show di Rai 1 condotto daClerici. In giuria, gli stessidella versione Senior del programma: Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Quest’anno però,Clerici ha introdotto una novità: si tratta di una punizione per i giudici.statidurante la puntata di ieri? (Continua dopo le foto)Leggi anche: Mike Tyson perde con Paul nel match trasmesso su NetflixLeggi anche: Sanremo 2025, spuntano i primi nomi: gli artisti in lizza per il festival“The”, i talenti della puntata di ieriLa giudice che più disi è accaparrata giovani talenti per la sua squadra è stata Arisa. La cantante, al momento, è quella con la squadra più completa rispetto agli altri.