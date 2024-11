Terranova | perché in Italia è inutile sfilare in reggiseno

Leggi su Liberoquotidiano.it

A Bologna è andata in scena l'imitazione del gesto di ribellione della studentessa di Teheran che si è tolta gli abiti, restando in mutande e, per protestare contro il regime iraniano e la polizia morale che impone alle donne di essere obbedienti e velate. Durante il corteo degli studenti mobilitati per il “No Meloni day” dieci ragazze sono rimaste ine alcune in mutande accusando il patriarcato «che ci penalizza costantemente per come siamo e come ci esprimiamo, che ci rende oggetti prive di voci, non solo a scuola ma anche in ambito lavorativo e domestico». Vabbé. Avrebbero potuto giocarsela meglio e spiegare che il loro era un gesto di solidarietà per le ragazze iraniane che lottano per la loro libertà anziché utilizzare una generica formula – il patriarcato – che non ha alcuna aderenza con la realtàna e neanche con la realtà delle società occidentali dove il maschio – per dirla col sociologo Luca Ricolfi – reagisce con violenza contro la donnaincapace di «accettare la sconfitta».