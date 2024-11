Lanazione.it - Terni, ancora violenza nel carcere: detenuto aggredisce tre agenti

Leggi su Lanazione.it

, 16 novembre 2024 - Nuovo episodio dineldi. A dare la notizia è Fabrizio Bonino, segretario per l'Umbria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria, secondo il quale «stavolta a farne le spese sono stati un ispettore, un sovrintendente e un assistente capo coordinatore, tutti appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, aggrediti da unpsichiatrico ristretto nel padiglione della media sicurezza». In base alla ricostruzione del sindacalista, l’uomo «in forte stato di agitazione, con inaudita ira e senza alcuna motivazione, ha aggredito inizialmente il sovrintendente di turno, poi vedendo arrivare l'assistente capo ha provato a colpirlo più volte al volto, invano, ma lo ha comunque ferito al gomito sinistro. Stessa sorte anche per l'ispettore di sorveglianza generale che, intervenuto per cercare di riportare ilalla calma ed accompagnarlo nella sezione di appartenenza, ha rischiato di essere colpito al volto con una testata».