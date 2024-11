Terzotemponapoli.com - Spalletti: il piano per i Mondiali del 2026

Leggi su Terzotemponapoli.com

Con l’avvicinarsi del Mondiale del, che si terrà in Stati Uniti, Canada e Messico. Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Luciano, sta già delineando una strategia chiara per portare l’Italia tra le protagoniste. Sebbene manchino ancora un anno e sette mesi all’inizio del torneo, il progetto tecnico ha preso forma, con un modulo elastico e un gruppo di giocatori su cui fare affidamento.Un modulo flessibile: il 3-5-1-1Il 3-5-1-1 scelto danon è un semplice schema tattico, ma uno strumento che permette alla squadra di adattarsi a diverse situazioni di gioco. Questa disposizione garantisce solidità difensiva, grazie alla copertura a tre dietro, e ampiezza in fase di spinta con gli esterni alti. La presenza di una seconda punta o rifinitore, oltre al centravanti, consente di mantenere imprevedibilità e qualità negli ultimi metri.