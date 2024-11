Lanazione.it - Rubano rame in casa: tre persone nei guai

Beccati a rubarein un complesso residenziale in Valdichiana. Sono così finiti deitre uomini residenti nella zona con già precedenti penali alle spalle. Ad intercettarli e denunciarli ci hanno pensato i carabinieri della Compagnia carabinieri di Cortona, in particolare i militari del nucleo radiomobile. È stata una segnalazione al 112 a mettere i militari sulle tracce dei ladri. I tre sono stati colti in flagranza di reato del tentato furto di un condotto inlungo oltre 4 metri e di 8 centimetri di diametro, asportato da un complesso residenziale. Ledenunciate, lo avevano smontato e stipato all’interno di uno degli appartamenti non occupati. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato nel vano portaoggetti dello sportello posteriore un ulteriore supporto inritenuto proprio provento del furto.