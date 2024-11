Giornalettismo.com - Quella cosa che non funziona, chiamata Piracy Shield, costa sempre di più

Leggi su Giornalettismo.com

Solitamente, nel mondo normale, gli investimenti vengono fatte su soluzioni e/o servizi cheno e che hanno un riflesso importante nel conseguimento di un obiettivo. In Italia, invece, succede che per un qualche oltre a nonre ha arrecato danni a moltissime aziende e privati cittadini, venga persino aumentato l budget di spesa a disposizione. Tagliando su altri fronti. È il caso dell’ennesimo aumento dei costi per la gestione della piattaforma. Rispetto alle previsioni iniziali, infatti, il budget stanziato per i Servizi cloud infrastrutturali (necessari per ilmento dello scudo anti-pirateria) è cresciuto di 256mila euro, per un totale – annuo – di quasi 2,65 milioni di euro. Aumento costideciso da Agcom Se è vero che questi servizi vengono utilizzati anche per il ROC e Conciliaweb, è la stessa Agcom ha sottolineare come la crescita dei costi sia figlia dell’aumento nell’utilizzo dei servizi Azure da parte della piattaforma anti-pirateria.