Promozione Sassoferrato Genga ottimo pari in inferiorità numerica | 2-2

Il Villa San Martino sbaglia anche un calcio di rigore e giocano in superioritàper oltre 60 minutiVALLESINA, 16 novembre 2024 – Avvincente match che finisce intà.Primo tempo combattuto ed al 17? i sentinati passano: azione di Paoletti che mette il capitano Piermattei in condizione di gonfiare la rete alle spalle di Azzolini.Al 20? Silvestri attera Bartomioli ma il rigore calciato da Mancini finisce fuori. Al 23? Silvestri rimedia un rosso diretto per un fallaccio su Tatò Fe. che poco dopo con un gran tiro pareggia. La ripresa si apre con il raddoppio degli ospiti: tiro di Bartomioli deviato che termina la corsa in fondo al sacco.Il Villa San Martino prova a chiudere la partita ma al 30? Paoluzzi di testa da azione da calcio d’angolo pareggia. Nei minuti finali la formazione pesarese chiude ilin area ma non succede nulla.