Gaeta.it - Potenza: grande manifestazione contro la crisi idrica, cittadini e studenti uniti per il diritto all’acqua

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La città diè diventata il palcoscenico di una significativa protesta in difesa del, un elemento essenziale oggi più che mai. Unaha riunito centinaia dinel centro storico per esprimere la propria preoccupazione riguardo alla crescenteche sta colpendo diversi comuni lucani. Gli striscioni sventolati rinviano a temi come ilalla doccia, evidenziando le difficoltà quotidiane che la popolazione si trova ad affrontare. L’inarriva dopo il rinvio di un evento analogo previsto per altre città italiane, suggerendo una mobilitazione collettiva e coerente.Lain Basilicata: i datiNei 29 comuni lucani, tra cui il capoluogo, si registrano drastiche limitazioni nell’erogazione dell’acqua, con frazioni di tempo sempre più ridotte per l’approvvigionamento idrico.