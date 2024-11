Ilnapolista.it - Peccato dire addio al Twitter sportivo, ora è un posto orribile ma quanto ci siamo divertiti (Guardian)

Il, come molte altre testate e personalità di tutto il mondo, ha deciso di abbandonare X (fu). Ma a Barney Ronay dispiace un po’ per quello che lui chiama “Sport”, ovvero lo sport vissuto su, online. Ne scrive in maniera un po’ scherzosa e certamente romantica. E’ finito anche quel tempo, in fondo.“L’idea di abbandonarlo è ancora dura da digerire. Non perché sia ??bello o carino. Dio no. A volte è semplicemente ilpeggiore del mondo. Ma è anche un contenuto perfetto per il mezzo. Nei suoi momenti migliori è una comunità online genuinamente calorosa e divertente. Bisogna ammettere che è stata una corsa piuttosto selvaggia negli ultimi 15 anni”.“Anche una normale giornata sudedicata allo sport (condividere pensieri, leggere post, imparare cose) può sembrare una festa.