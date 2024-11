Oasport.it - Pattinaggio artistico: altra magia di Grassl! L’azzurro 3° al Finlandia Trophy, la finale è vicina

Si apre con una notizia splendida la seconda giornata del2024, quinta tappa del circuito ISU Grand Prix 2024-2025 diin scena questo weekend sul ghiaccio dell‘Ice Hall di Helsinki. Danielha infatti centrato con una grande rimonta la terza posizione, mettendo un piede e mezzo dentro le Finali di Grenoble, in programma i primi di dicembre.Semplicemente sontuosa la prestazione dell’altoatesino, bravo a confezionare un libero sulla falsa riga di quello pattinato all’NHK, dunque imbastito di un contenuto tecnico eccellente (ancora una volta sopra i 100 punti) e delle components di buon livello. Come sempre perfetta la strategia: l’allievo di Edoardo De Bernardis ha infatti snocciolato in apertura tre salti quadrupli diversi – lutz, loop e salchow – atterrando successivamente due solidi tripli axel, il primo in sequenza con altri due doppi axel, e altri tre tripli.