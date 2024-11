Ilnapolista.it - Osimhen il rimpianto di De Laurentiis, in estate varrà 75 milioni (altro che duecentino) – Gazzetta

ildi De, in75che) –Così scrive ladello Sport con Antonio Giordano:Il «» ormai è evaporato tra le brume d’un mercato perfido ma nel «caveau» virtuale, laddove va custodito un tesoretto, resta comunque qualcosa che può definirsi come l’oro di Napoli: adagiato nella vetrina del Galatasaray, nel giorno in cui bisognerà seriamente calarsi la maschera e scegliere un futuro, Victor, l’uomo dei sogni vissuti, lascerà una somma mica per tutti, come può rappresentarla la clausola da 75di euro, prenderla o lasciarlo.e i 130del Psg rifiutati da DeSua Maestà, il capocannoniere dello scudetto (26 gol, davanti a Lautaro Martinez), resta un top player, lo sta dimostrando anche in Turchia (9 partite, 8 reti tra campionato ed Europa League e pure 4 assist per non farsi mancare nulla), non si ossida e dunque non si svaluta, ha un suo appeal internazionale che resiste, è una forza della natura, fa reparto da solo, gioca per sé e per la squadra e tra un po’ finirà per diventare tormento o estasi, dipenderà dal vento.