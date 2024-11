Ilfoglio.it - Oltre 2.000 droni spediti dai russi sull’Ucraina in ottobre. E un brutto piano per il dopo

Leggi su Ilfoglio.it

Una settimana fa i giornali, sulla scia del Wall Street Journal, si sono riempiti di titoli sull’invio di 500 missili dagli Usa all’Ucraina. Spiegavano che l’Amministrazione Biden voleva anticipare la fornitura di armamenti, prima dell’avvento di Trump. A leggerla bene, la notizia era che gli Usa hanno promesso l’invio di quei missili, “nelle prossime settimane”. A leggerla meglio, si trattava di missili “intercettori”, per i sistemi di difesa a medio raggio Nasams e Patriot: dunque per la difesa antiaerea, le armi più tipicamente difensive. Ieri leggevo che nel solo mese diappena trascorso l’esercito russo ha spedito2.023, per la stragrande maggioranza Shahed (i martiri del martirio altrui) importati dall’Iran. L’antiaerea ucraina ne ha abbattuti 1.185. Cioè, per vederne l’altra faccia, sono andati a segno 838: poco meno di una trentina al giorno.