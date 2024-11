Terzotemponapoli.com - Napoli, Pià: “Ci sono i presupposti per lottare fino al termine”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Inacio Pià, ex attaccante del, attualmente agente di calciatori, ha rilasciato un’intervista a www.magazine.com. Di seguito quanto dichiarato dall’ex calciatore al portale sportivo napoletano.primo in classifica, credi che gli azzurri lotteranno per lo scudetto?“Ilè primo in classifica, ma dire oggi che è l’anno buono per vincere lo scudetto mi sembra ancora un pò prematuro.trascorse appena 12 giornate di campionato, è presto, però ciperaldella stagione per il vertice, considerando anche che gli azzurri nonimpegnati in competizioni europee. Sarà un campionato aperto. Di sicuro un punto a favore delè quello di poter preparare le partite con maggiore serenità rispetto agli altri”.Buongiorno è più forte di Kim? “calcisticamente innamorato di Kim, aha disputato una stagione straordinaria nell’anno del terzo scudetto.