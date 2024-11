Lanazione.it - Montespertoli fa il tifo per Gioele. Il giovane ballerino sogna all’Eurovision Junior

(Firenze), 16 novembre 2014 –fa ilper il suo giovanissimo talento. Anche Giole Mari, piccoloacrobata di soli 11 anni di, calcherà infatti il palco di Eurovision2024. L’appuntamento è per questa sera, sabato 16 novembre, alla Caja Magica di Madrid dove si svolgerà la 22esima edizione della manifestazione. In Italia sarà possibile vedere questi piccoli talenti durante la diretta su Rai 2.è stato selezionato da Modulo Agency per entrare a far parte del corpo di ballo alEurovision Song Contest 2024 e, insieme ad altri due ballerini di Hip Hop, Bianca Fabbri di Lucca e Christopher Gallone di Milano, accompagnerà il cantante Simone Grande con la sua canzone “Pigiama Party” e insieme rappresenteranno l'Italia.ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel Breaking quando aveva 5 anni circa; i suoi genitori lo hanno sempre sostenuto in questa sua scelta e da allora, non ha mai smesso anzi, ha sempre affrontato il tutto con impegno e determinazione.